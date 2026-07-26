Tacchinardi sul Milan 2026 27 di Amorim | Non mi piace…

Da danielebartocciblog.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessio Tacchinardi ha espresso scetticismo sul nuovo Milan della stagione 202627, guidato da Ruben Amorim. Ha dichiarato di preferire un allenatore italiano rispetto a uno portoghese. La sua opinione si è concentrata sulla scelta tecnica e sulla direzione del club per le stagioni future. Tacchinardi si trova attualmente a Milano Marittima, dove ha commentato pubblicamente le decisioni sulla guida tecnica della squadra.

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Tacchinardi frena sul nuovo Milan portoghese targato Ruben Amorim: “Meglio un allenatore italiano”. Alessio Tacchinardi senza peli sulla lingua in queste ore a Milano Marittima. Sempre un piacere ritrovare e intervistare, come fatto l’anno scorso, il grande Alessio, uno dei più forti centrocampisti italiani di tutti i tempi a nostro giudizio. Ecco cosa ci ha . L'articolo Tacchinardi sul Milan 202627 di Amorim: “Non mi piace.” proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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