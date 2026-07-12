Milan 2026 27 di Amorim | Ramos e Gila al top ma senza Leao

Nel Milan 202627 di Ruben Amorim, Ramos e Gila si distinguono come i giocatori più in forma, ma Leao non figura tra i presenti. La squadra ha iniziato la stagione con un nuovo allenatore e ha cambiato rotta rispetto all’ultimo anno, che ha visto un esonero e una stagione difficile. La rosa si presenta con alcuni elementi di punta, mentre altri ancora non sono stati inseriti nelle prime partite.

Il nuovo Milan 202627 di Ruben Amorim vuole sin da subito lasciare il segno. Non un semplice cambio di allenatore (con Allegri una stagione da dimenticare), bensì un autentico cambio di paradigma a nostro modo di vedere. Un nuovo leit motiv, che deve inevitabilmente essere all’insegna di un calcio vincente e convincente. ‘Vincere e convincere’ . L'articolo Milan 202627 di Amorim: Ramos e Gila al top ma senza Leao.. proviene da Il Blog di Daniele Bartocci. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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EL NUEVO 11 TITULAR DEL MILAN DE AMORIM! GONÇALO RAMOS Y GILA NO BASTAN! AHORA QUIEN MAS LLEGARÁ

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