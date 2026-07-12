Milan al via la stagione 2026-27 | Amorim convoca 26 giocatori per il raduno di Milanello

Il Milan ha convocato 26 giocatori per il raduno di Milanello, iniziando la stagione 2026-27. La prima giornata prevede test fisici e allenamenti aperti ai tifosi. La lista dei convocati è stata resa nota.

Prima giornata tra test fisici e allenamento aperto ai tifosi: ecco l’elenco completo dei convocati per il raduno del Milan. Comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. Nella giornata di domani i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il tradizionale raduno che darà il via alla preparazione estiva in vista dell’annata 2026-27, la prima sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Il programma prevede un ritrovo nelle prime ore della mattinata, con la squadra che si ritroverà per la colazione prima di sottoporsi ai consueti test atletici e fisici. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, andrà invece in scena il primo allenamento stagionale sul campo esterno del centro sportivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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I primi passi, assieme | Amorim a Milanello

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