Durante il torneo ATP di Umag, in Croazia, Flavio Cobolli è stato inserito come testa di serie numero uno. Tra i partecipanti figura anche Matteo Arnaldi. La competizione si svolge in un momento di passaggio tra le stagioni sull’erba e quella sul cemento negli Stati Uniti, con alcuni tornei sulla terra rossa in Europa.

La stagione tennistica è arrivata in quel periodo di transizione tra la parte sull’erba e quella del cemento americano. In mezzo ci sono alcune settimane dove si torna a giocare sulla terra rossa in Europa e tra questi uno dei tornei è quello di Umag in Croazia. Un appuntamento che in passato ha sorriso spesso ai colori azzurri, visto che sono ben quattro le vittorie di nostri portacolori: nel 2016 la prima con Fabio Fognini, nel 2018 con Marco Cecchinato, nel 2022 addirittura Jannik Sinner, battendo in finale Carlos Alcaraz e poi l’anno scorso quando a vincere fu Luciano Darderi. A questo poker azzurro vuole provare ad aggiungersi anche Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - ATP Umag 2026, Flavio Cobolli testa di serie numero uno. In tabellone anche Matteo Arnaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flavio Cobolli makes history in Acapulco

Notizie e thread social correlati

Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli al Roland Garros, la prima semifinale tutta italiana in uno SlamMatteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sono qualificati per la prima semifinale italiana in uno Slam, al Roland Garros.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Flavio Cobolli, semifinale Roland Garros 05-06-2026Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sono gli italiani ancora in corsa per la finale di Roland Garros, che si giocherà domenica.

Temi più discussi: ATP Umag, il tabellone: Flavio Cobolli comanda il seeding, c’è anche Arnaldi; Flavio Cobolli - TBA Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Wimbledon, Cobolli elimina De Minaur: vittoria in tre, affronterà Fery; Fery si assicura di uscire da Wimbledon nel top 40 del ranking ATP.

ATP 250 Umag main draw reddit

Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Addirittura la top5 è possibile!Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2026 di tennis ed ha così eguagliato il risultato dello scorso anno: nel ranking ATP, ... oasport.it

Flavio Cobolli mette le ATP Finals nel mirino: é addirittura quarto nella classifica ATP Race!Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale di Wimbledon 2026 di tennis: l'azzurro ha incamerato dall'inizio del torneo 400 punti, validi ... oasport.it