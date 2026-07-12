ATP Umag 2026 Flavio Cobolli testa di serie numero uno In tabellone anche Matteo Arnaldi

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il torneo ATP di Umag, in Croazia, Flavio Cobolli è stato inserito come testa di serie numero uno. Tra i partecipanti figura anche Matteo Arnaldi. La competizione si svolge in un momento di passaggio tra le stagioni sull’erba e quella sul cemento negli Stati Uniti, con alcuni tornei sulla terra rossa in Europa.

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La stagione tennistica è arrivata in quel periodo di transizione tra la parte sull’erba e quella del cemento americano. In mezzo ci sono alcune settimane dove si torna a giocare sulla terra rossa in Europa e tra questi uno dei tornei è quello di Umag in Croazia. Un appuntamento che in passato ha sorriso spesso ai colori azzurri, visto che sono ben quattro le vittorie di nostri portacolori: nel 2016 la prima con Fabio Fognini, nel 2018 con Marco Cecchinato, nel 2022 addirittura Jannik Sinner, battendo in finale Carlos Alcaraz e poi l’anno scorso quando a vincere fu Luciano Darderi. A questo poker azzurro vuole provare ad aggiungersi anche Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli makes history in Acapulco

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