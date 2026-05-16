Tabellone ATP Amburgo 2026 | Darderi e Cobolli al via nello storico torneo tedesco

Stamattina si è svolto il sorteggio dell’ATP 500 di Amburgo 2026, torneo che si disputa tra Roma e Roland Garros, con la finale prevista per il sabato. Rispetto alle edizioni di epoca Masters Series, la competizione si svolge con meno distanza temporale da Madrid, mantenendo una programmazione più compatta. Tra i giocatori che scenderanno in campo ci sono Darderi e Cobolli, pronti a confrontarsi con gli altri tennisti iscritti. La manifestazione si svolge nello storico torneo tedesco, che ha una lunga tradizione nel circuito ATP.

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Si è tenuto stamattina il sorteggio dell’ATP 500 di Amburgo, riportato a cavallo di Roma e Roland Garros, ma con la finale nelle più immediate vicinanze possibili (al sabato), mentre in epoca Masters Series, dunque prima di Madrid, c’era una settimana di distanza. Due gli italiani al via, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Questi, peraltro, è il detentore del titolo nonché successore di una tradizione infinita che si è vista strada facendo al Rothenbaum. Il recente semifinalista di Roma se la vedrà con l’argentino Roman Andres Burruchaga, contro il quale esiste un unico precedente a Campinas nel 2023 vinto da Darderi per 6-1 6-3. Tabellone complicatissimo: da quelle parti ci sono Fonseca, Moutet e de Minaur (che però ha a sua volta un primo turno d’alta qualità con l’argentino Francisco Cerundolo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone ATP Amburgo 2026: Darderi e Cobolli al via nello storico torneo tedesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner ha un tennis noioso Roba da ignoranti Sullo stesso argomento Leggi anche: Tennis, Darderi vince il torneo di Santiago: Ranking ATP storico per l’Italia Leggi anche: Ranking Atp, Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nei primi 20: è record storico ATP Ginevra 2026, Lorenzo Sonego presente nel tabellone principale. C’è Taylor FritzNella settimana che precede il Roland Garros, l’attenzione si divide tra l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in programma sulla terra ... oasport.it ATP Amburgo, il tabellone: Cobolli difende il titolo, presente anche Darderi. Il loro cammino non è facileGuarda la quinta puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro ... ubitennis.com