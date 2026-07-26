Svolta per le Marche i teatri condominiali diventano Patrimonio dell’Unesco Giuli | Orgoglio e soddisfazione Acquaroli | Risultato storico

Notizia in breve

I teatri condominiali dell’Italia centrale sono stati inseriti tra i siti patrimonio dell’umanità dall’Unesco durante la 48ª riunione a Busan, in Corea del Sud. La decisione è stata annunciata il 26 luglio 2026. La scelta è stata accolta con entusiasmo da rappresentanti regionali, che hanno definito il risultato come storico e motivo di orgoglio.