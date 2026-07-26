Svolta per le Marche i teatri condominiali diventano Patrimonio dell’Unesco Giuli | Orgoglio e soddisfazione Acquaroli | Risultato storico
I teatri condominiali dell’Italia centrale sono stati inseriti tra i siti patrimonio dell’umanità dall’Unesco durante la 48ª riunione a Busan, in Corea del Sud. La decisione è stata annunciata il 26 luglio 2026. La scelta è stata accolta con entusiasmo da rappresentanti regionali, che hanno definito il risultato come storico e motivo di orgoglio.
Ancona, 26 luglio 2026 - Teatri condominiali dell’Italia centrale riconosciuti patrimonio dell’umanità Unesco. A Busan, in Corea del Sud, la 48° sessione del Comitato Unesco ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale il sito ‘Il sistema dei teatri condominiali all’italiana dell’Italia centrale del XVIII e XIX secolo’ promossa dalla Regione Marche, con il coinvolgimento delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella Lista Unesco, consolidando il primato dell’Italia per numero di beni riconosciuti. L’elenco dei teatri iscritti. 1. Teatro Angelo Mariani, Sant'Agata Feltria 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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