Una frase attribuita a Galileo Galilei, in cui abbandona pubblicamente le sue teorie eliocentriche, viene citata in un testo che evidenzia un confronto tra figure storiche e una riflessione sul ruolo degli eroi. La citazione si presenta come una dichiarazione di abiura, mentre un altro personaggio commenta con un'osservazione sulla mancanza di eroi. Il testo si concentra su un dialogo immaginario e su temi legati alla storia e alla cultura.

Voce del banditore- Io, Galileo Galilei, lettore di matematiche nell’Università di Firenze, pubblicamente abiuro la mia dottrina che il sole è il centro del mondo e non si muove e che la terra non è il centro del mondo e si muove Andrea- (forte) Sventurata la terra che non ha eroi! Galileo- No. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Questa nota citazione è tratta dall’opera Vita di Galileo di Bertold Brecht (in foto), drammaturgo, poeta e regista teatrale tedesco del ‘900, il secolo breve o meglio l’Età degli Estremi dello storico britannico Eric Hobsbawm. O allora, l’età della ‘Cecità’, secondo il titolo in italiano del romanzo distopico e profetico del premio nobel per la letteratura José Saramago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sventurata la terra che ha bisogno di eroi”, soprattutto se armati. Io ne ho conosciuti altri

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Sventurata la terra che ha bisogno di eroi.

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