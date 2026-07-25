Un esperto di scienze ha dichiarato di aver osservato alcune luci nel cielo in Norvegia senza poter fornire spiegazioni. Ha inoltre ipotizzato che gli alieni potrebbero aver inviato robot capaci di autoreplicarsi sulla Terra. L'uomo, di 70 anni, è noto come divulgatore scientifico e ha partecipato a programmi televisivi. Tra luglio e agosto, su canali televisivi, andranno in onda due speciali dedicati all’universo e a fenomeni celesti.

Luigi Bignami è instancabile. Il 70enne geologo, esperto astronomo e seguitissimo divulgatore scientifico in tv non si ferma nemmeno ad agosto. Tra poche ore, il 26 luglio su Focus va in onda Perché l’universo sta tremando? C’è vita su Marte? e di nuovo l’11 agosto, sempre su Focus, con lo speciale Eclissi – il giorno in cui il sole sparisce. “Dopo più di 20 anni, il 12 agosto 2026 in Europa finalmente ci sarà un’eclissi totale. Vuol dire che in alcune zone come in Spagna e in Islanda il sole scomparirà completamente coperto dalla Luna”, spiega Bignami a FQMagazine. “È un fenomeno relativamente raro che avviene ogni 18 mesi sulla Terra in luoghi diversi e con durate differenti: una volta l’eclissi dura un minuto, un’altra sette (ed è il record). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi Bignami: “Gli Ufo? In Norvegia ne ho viste alcune anch’io di luci e non ho spiegazioni possibili. Gli alieni potrebbero aver costruito robot in grado di autoreplicarsi e averi mandati qui sulla Terra”

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