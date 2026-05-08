Sayf ricorda che suo padre se n’è andato quando era bambino, mentre la famiglia ha sempre vissuto in un mondo fatto di sfumature. Per molti anni ha affrontato difficoltà economiche, arrivando a capire che denaro e affetti non si comprano. La sua storia include i vari lavori svolti prima di dedicarsi alla musica e un ricordo affettuoso della madre, che lo ha baciato quando ha chiesto della figura paterna.

Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Che cosa rappresenta per lei Santissimo? «Gli ultimi due anni, la mia vita, quello che ho visto. Santissimo è una contraddizione, e forse lo siamo un po’ tutti. Dentro ci sono le crepe, la corruzione, gli errori, tutto quello che ci rende umani. Non parla di santità, ma della fatica di restare puliti quando la vita ti sporca. Però alla fine resta la speranza – sempre quella – che ti salva e ti rimette in piedi». In Ricordi canta «mi dava un bacio mamma se chiedevo di papà». «Sono parole forti, ma non le considero un’accusa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sayf: «Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, ma la famiglia non è mai solo bianco o nero. Per molti anni non ho avuto soldi, poi ho capito che non comprano né il tempo, né l’amore»

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