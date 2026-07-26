Svaluta i nostri interessi e vuole priorità assoluta | lo psicologo Merigo fa l’identikit dell’amico tossico

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo psicologo spiega che un’amicizia può diventare tossica senza che ci si renda conto, influendo sul benessere e sull’equilibrio emotivo. Secondo Merigo, in queste relazioni la persona interessata svaluta i nostri bisogni e cerca di ottenere priorità assoluta. La dinamica può svilupparsi senza segnali evidenti, portando a conseguenze negative sulla salute mentale.

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Un’amicizia può diventare tossica senza che ce ne accorgiamo, compromettendo benessere ed equilibrio emotivo. Lo psicologo Matteo Merigo spiega a Fanpage.it come riconoscere i campanelli d’allarme, perché è così difficile allontanarsi da questi rapporti e come imparare a costruire relazioni più sane in futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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