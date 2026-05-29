Un trend sui social suggerisce la regola del 2-2-2 come strategia per mantenere stabile una relazione. La teoria propone di pianificare incontri romantici, weekend e viaggi seguendo una sequenza numerica basata su due mesi, due settimane e due giorni. Uno psicologo ha commentato che questa metodologia potrebbe aiutare a organizzare momenti di intimità costanti, ma non ha confermato la sua efficacia scientifica.

Un trend sui social ha teorizzato il segreto per una relazione duratura in una sequenza numerica per gestire appuntamenti, weekend romantici e viaggi. Il commento dello psicologo Merigo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le regole che fanno durare davvero una relazione

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Si parla di: La regola del 2-2-2 che fa durare la coppia, lo psicologo Merigo spiega come pianificare il romanticismo.

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