Panico subacqueo lo psicologo Merigo | È uno dei rischi più comuni e sottovalutati delle immersioni

Durante un'immersione, l'insorgere di un attacco di panico può rappresentare un rischio reale e spesso sottovalutato. Lo psicologo specializzato in psicologia subacquea ha spiegato che l'ansia improvvisa può essere causata da diversi fattori, come la sensazione di soffocamento o di perdita di controllo. In questi casi, è importante conoscere le tecniche per gestire la paura e prevenire situazioni di pericolo. La discussione ha coinvolto anche strategie pratiche da adottare durante un'immersione per affrontare momenti di crisi.

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