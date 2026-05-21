Panico subacqueo lo psicologo Merigo | È uno dei rischi più comuni e sottovalutati delle immersioni
Durante un'immersione, l'insorgere di un attacco di panico può rappresentare un rischio reale e spesso sottovalutato. Lo psicologo specializzato in psicologia subacquea ha spiegato che l'ansia improvvisa può essere causata da diversi fattori, come la sensazione di soffocamento o di perdita di controllo. In questi casi, è importante conoscere le tecniche per gestire la paura e prevenire situazioni di pericolo. La discussione ha coinvolto anche strategie pratiche da adottare durante un'immersione per affrontare momenti di crisi.
Cosa succede quando un attacco di panico arriva sott'acqua? Con lo psicologo Matteo Merigo, sub esperto, abbiamo parlato di cosa può scatenare l'ansia durante un'immersione e di come affrontarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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