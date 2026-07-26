supporto psicologico agli studenti il comune stanzia 15mila euro

Notizia in breve

Il Comune ha deciso di destinare 15mila euro per finanziare progetti di supporto psicologico nelle scuole superiori. La decisione sarà ufficiale nel corso di un'assemblea prevista per martedì prossimo. I fondi saranno utilizzati per creare servizi di ascolto e assistenza rivolti agli studenti. Questa misura mira a rafforzare il supporto psicologico nelle scuole di secondo grado.