Supporto psicologico agli studenti Il Comune stanzia 15mila euro
Il Comune ha deciso di destinare 15mila euro per finanziare progetti di supporto psicologico nelle scuole superiori. La decisione sarà ufficiale nel corso di un'assemblea prevista per martedì prossimo. I fondi saranno utilizzati per creare servizi di ascolto e assistenza rivolti agli studenti. Questa misura mira a rafforzare il supporto psicologico nelle scuole di secondo grado.
Il Comune mette a disposizione 15mila euro a sostegno dei progetti di supporto psicologico nelle scuole superiori. Una decisione che martedì prossimo sarà presentata in Consiglio comunale, frutto del lavoro di squadra promosso dal consigliere di maggioranza Angelo Riccioni, subito appoggiato dall’assessore alle politiche sociali, Lorenzo Schiarea, e dal vicesindaco con delega al bilancio, Riccardo Meloni. L’impegno dell’Ente dà seguito a un percorso iniziato nel settembre 2025 con l’incontro della terza commissione, con al centro il tema del disagio giovanile. Da lì era emersa la necessità di agire concretamente per far fronte a una vera e propria emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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