Sostegno psicologico a scuola | in arrivo i voucher da 250 euro per gli studenti il Ministero stanzia 9 milioni Decreto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto che stanzia 9 milioni di euro per il sostegno psicologico nelle scuole per l’anno scolastico 20252026. Sono previsti voucher da 250 euro destinati agli studenti. Il decreto, firmato il 7 maggio 2026, autorizza il finanziamento di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.

Attraverso il decreto direttoriale n. 782 del 7 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente sbloccato 9 milioni di euro destinati a finanziare il servizio di sostegno psicologico per l’anno scolastico 20252026. Questa cifra rappresenta una quota parte del fondo nazionale appositamente istituito e permetterà di erogare ben 36.000 voucher in tutta Italia. Le risorse sono state assegnate agli Uffici scolastici regionali, che avranno il compito di gestire i pagamenti ai professionisti coinvolti nel progetto. La distribuzione dei fondi tra le varie regioni è avvenuta seguendo criteri precisi, basati per il 70% sulla popolazione scolastica regionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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