Supporto psicologico agli studenti il servizio AscoltaMi | boom di richieste Ecco come funziona

In due giorni, molte disponibilità del servizio di supporto psicologico per studenti, chiamato AscoltaMi, sono state prenotate. Il ministro ha osservato un forte interesse delle famiglie per il benessere psicologico dei figli. Il servizio, attivo a livello regionale, ha registrato un rapido esaurimento delle risorse disponibili, indicando un aumento della domanda di supporto tra gli studenti e le loro famiglie.

In due giorni esaurite molte delle disponibilità regionali. Il ministro: “Grande attenzione delle famiglie al benessere psicologico dei figli” “Siamo stati travolti dalle richieste“, ha dichiarato il ministro, sottolineando come il servizio rappresenti la prima esperienza nazionale di supporto psicologico dedicata agli studenti in età scolare. Secondo Valditara, l’elevato numero di domande conferma la crescente attenzione delle famiglie verso il benessere psicologico dei giovani. Il progetto è rivolto agli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. La richiesta può essere presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supporto psicologico a scuola: come funziona AscoltaMI

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