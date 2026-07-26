Supplenze per la continuità sul sostegno è obbligatorio inserire come prima preferenza la scuola dell’anno precedente?

Durante un question time trasmesso il 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso sulla procedura di scelta delle preferenze per le supplenze. È stato evidenziato che, per garantire la continuità sul sostegno, è obbligatorio indicare come prima preferenza la scuola frequentata nell’anno precedente. La discussione riguarda la procedura per le 150 preferenze disponibili.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, i consigli giusti per la compilazione della domanda: titoli, riserve, preferenze

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