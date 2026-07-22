Scuola in affanno | emergenza docenti di sostegno sarà l’anno delle supplenze
Per il prossimo anno scolastico, le scuole nella provincia di Pistoia si preparano a gestire una diffusa mancanza di insegnanti di sostegno. La carenza di docenti specializzati ha portato a un aumento delle supplenze temporanee, aggravando la situazione già critica. Le scuole stanno organizzando le assegnazioni e le supplenze per coprire le esigenze degli studenti con disabilità. La situazione si ripete anche per l’anno 2026-2027, evidenziando un problema strutturale.
Pistoia, 22 luglio 2026 – Si lavora già all’organizzazione del prossimo anno scolastico e la provincia di Pistoia si conferma anche per l’anno scolastico 2026-2027 tra i territori toscani maggiormente alle prese con la cronica carenza di docenti di sostegno. I numeri che trapelano, fotografano una situazione che continua a destare preoccupazione: saranno infatti necessari complessivamente 1.743 insegnanti di sostegno per garantire l’assistenza ai 2.134 alunni con disabilità iscritti nelle scuole del territorio. Un dato che conferma la forte crescita del fabbisogno e che rende evidente come la provincia pistoiese continui a essere una delle realtà più critiche della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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