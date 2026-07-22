Scuola in affanno | emergenza docenti di sostegno sarà l’anno delle supplenze

Notizia in breve

Per il prossimo anno scolastico, le scuole nella provincia di Pistoia si preparano a gestire una diffusa mancanza di insegnanti di sostegno. La carenza di docenti specializzati ha portato a un aumento delle supplenze temporanee, aggravando la situazione già critica. Le scuole stanno organizzando le assegnazioni e le supplenze per coprire le esigenze degli studenti con disabilità. La situazione si ripete anche per l’anno 2026-2027, evidenziando un problema strutturale.