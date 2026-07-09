Supplenze 2027 continuità sul sostegno | la scuola va indicata come prima preferenza?

Per mantenere la posizione di sostegno, non è necessario indicare la scuola come prima scelta nella domanda di supplenza. Lo ha precisato un’esperta di normativa scolastica durante una diretta online, rispondendo a una domanda sulle modalità di compilazione delle preferenze.

Per ottenere la riconferma sul posto di sostegno non è obbligatorio indicare la scuola come prima preferenza nella domanda per le supplenze. Lo chiarisce Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica durante una diretta di Orizzontescuola Tv, rispondendo a un quesito sulla compilazione delle 150 preferenze. Il docente mantiene piena libertà nella scelta dell’ordine delle sedi. “La scuola per la quale è stata richiesta la continuità non deve necessariamente essere indicata come prima preferenza*“, spiega Cannas. L’aspirante può inoltre decidere quale tipologia di incarico associare alla scuola interessata. “Il docente può scegliere liberamente anche la tipologia di contratto da associare a quella sede, indicando, ad esempio, sia il posto intero sia l’eventuale spezzone”, precisa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: tutte le novità

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