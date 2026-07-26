Supplenze docenti 2026 differenza tra posto orario intero e non intero e spezzone Chiarimenti

L’Ufficio scolastico di Bari ha pubblicato chiarimenti sulla compilazione delle domande per le supplenze del 2026. Sono state spiegate le differenze tra “posto orario” intero, non intero e spezzone. Le istruzioni riguardano le 150 preferenze da inserire per ottenere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La presentazione delle domande deve essere completata entro le 14 del 29 luglio.

L’Ufficio scolastico di Bari ha pubblicato dei chiarimenti utili per la compilazione della domanda per le max 150 preferenze per l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027 entro il 29 luglio ore 14.00 Il posto orario non corrisponde a una cattedra (COI, COE dentro il comune, COE fuori dal comune) già presente nell’organico di diritto di una singola scuola, bensì è un incarico costruito d’ufficio dall’Ambito Territoriale mediante l’aggregazione di spezzoni orari residui presenti su massimo 3 istituzioni scolastiche ubicate in non più di 2 comuni diversi. Sarà altresì l’Ufficio Scolastico Provinciale a determinare formalmente la sede principale che avrà la gestione dell’intero contratto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze GPS 150 preferenze docenti: posto orario, COE e COI, a cosa fare attenzione

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