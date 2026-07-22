Supplenze docenti 2026 | posto orario è possibilità aggiuntiva può essere intero o spezzone Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento online, un esperto di normativa scolastica ha spiegato che il posto orario assegnato con un contratto fino al 30 giugno non corrisponde sempre a una cattedra completa. Ha illustrato come funziona l'algoritmo di assegnazione, evidenziando che può trattarsi anche di uno spezzone di orario, a seconda delle preferenze e delle combinazioni possibili. La discussione si è concentrata sulle modalità di assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.

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Il posto orario associato a un contratto fino al 30 giugno corrisponde sempre a una cattedra completa? Sul tema è intervenuto Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, chiarendo come opera l'algoritmo di assegnazione nelle diverse combinazioni di preferenze. L'articolo Supplenze docenti 2026: posto orario è possibilità aggiuntiva, può essere intero o spezzone. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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