Supplenze docenti 2026 27 qual è la differenza tra il completamento dello spezzone e il posto orario

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 21 luglio 2026, è stato discusso l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze nelle supplenze 202627. Chiara Cozzetto, rappresentante di un sindacato, ha partecipato alla discussione condotta da Andrea Carlino. La differenza tra completamento dello spezzone e posto orario non è stata approfondita in modo dettagliato in questa occasione.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo Supplenze docenti 202627, qual è la differenza tra il completamento dello spezzone e il posto orario . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supplenze 2026: domanda 150 preferenze dal 16 al 29 luglio. Ecco cosa c'è da sapere

Notizie e thread social correlati

Supplenze e 150 preferenze: differenza tra posto orario e spezzone di posto orario. Fate attenzione alla scelta. Il Punto di Attilio VarengoNel modulo per le 150 preferenze delle supplenze GPS, si distingue tra posto orario e spezzone di posto orario.

Supplenze docenti 2026: posto orario è possibilità aggiuntiva, può essere intero o spezzone. Pillole di Question TimeDurante un evento online, un esperto di normativa scolastica ha spiegato che il posto orario assegnato con un contratto fino al 30 giugno non...

Temi più discussi: Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Supplenze docenti 2026/27, non ci sono cattedre al 31 agosto accantonate per immissioni in ruolo tardive dai concorsi PNRR; Supplenze docenti 2026/27: cosa succede se si risponde a un interpello e poi arriva la chiamata dalle graduatorie GPS; Supplenze docenti 2026/27: posti orario, ripescaggio, cancellazione dalle GPS, vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info.

Supplenze docenti a.s. 2026/27: come massimizzare le 150 preferenze a disposizione nella domanda presente su Istanze online, da inviare entro il 29 luglio ore 14.00 per richiedere l'attribuzione di cattedra al 31 agosto o 30 giugno 2027. Alcuni consigli … x.com

Supplenze docenti 2026/27: cos’è il posto orario e perché è stato introdottoSupplenze docenti a.s. 2026/27: entro il 29 luglio ore 14.00 gli aspiranti inseriti in GaE e GPS possono presentare domanda per le nomine al 31 agosto o 30 giugno 2027 attraverso l'istanza presente su ... orizzontescuola.it

Supplenze 2026/27: cosa succede dopo l’invio delle 150 preferenze?Supplenze 2026/27: cosa succede dopo le 150 preferenze, quando escono gli esiti, come funziona l'algoritmo e quali controlli fare. informazionescuola.it