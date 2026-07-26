Supplenze docenti 2026 27 entro il 29 luglio non si conosceranno tutte le cattedre disponibili

Notizia in breve

Entro il 29 luglio 2026 non sarà possibile conoscere tutte le cattedre disponibili per le supplenze docenti nell’anno scolastico 202627. Durante un dibattito trasmesso su una piattaforma online il 23 luglio, si è discusso del limite di 150 preferenze che i docenti possono indicare nella domanda di supplenza. La questione riguarda le modalità di presentazione delle preferenze e la trasparenza del processo.