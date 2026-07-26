Supplenze docenti 2026 27 entro il 29 luglio non si conosceranno tutte le cattedre disponibili

Da orizzontescuola.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Entro il 29 luglio 2026 non sarà possibile conoscere tutte le cattedre disponibili per le supplenze docenti nell’anno scolastico 202627. Durante un dibattito trasmesso su una piattaforma online il 23 luglio, si è discusso del limite di 150 preferenze che i docenti possono indicare nella domanda di supplenza. La questione riguarda le modalità di presentazione delle preferenze e la trasparenza del processo.

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Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo Supplenze docenti 202627, entro il 29 luglio non si conosceranno tutte le cattedre disponibili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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