Supplenze docenti 2026 27 entro il 29 luglio non si conosceranno tutte le cattedre disponibili
Entro il 29 luglio 2026 non sarà possibile conoscere tutte le cattedre disponibili per le supplenze docenti nell’anno scolastico 202627. Durante un dibattito trasmesso su una piattaforma online il 23 luglio, si è discusso del limite di 150 preferenze che i docenti possono indicare nella domanda di supplenza. La questione riguarda le modalità di presentazione delle preferenze e la trasparenza del processo.
Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo Supplenze docenti 202627, entro il 29 luglio non si conosceranno tutte le cattedre disponibili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze GPS docenti, continuità, posto orario e ripescaggio: tutte le info utili
Notizie e thread social correlati
Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio, supplenze anche per i docenti di ruolo. IndicazioniEntro il 29 luglio, i docenti di ruolo inclusi nelle GPS 202628 possono presentare domanda per le supplenze tramite la procedura dedicata.
Leggi anche: Scuole militari, bandi per docenti anno scolastico 2026/27: disponibili 7 cattedre tra Douhet, Nunziatella e Teulié
Temi più discussi: Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Supplenze docenti 2026/27: posti orario, ripescaggio, cancellazione dalle GPS, vincoli docenti di ruolo nella pagina del Ministero con tutte le info; Supplenze docenti 2026/27, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Domanda supplenze docenti 2026/27, il trucco scorciatoia che fa risparmiare tempo nella scelta delle scuole.
Supplenze docenti 2026/27, l’algoritmo considera nei turni successivi anche chi ha già ottenuto uno spezzone. https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-2026-27-lalgoritmo-considera-nei-turni-successivi-anche-chi-ha-gia-ottenuto-uno-spezzone facebook
Le immissioni in ruolo docenti 2026/27 entrano nel vivo con la fase 1 sulla scelta della provincia: turni telematici e tempi stretti. #Supplenze x.com
Supplenze docenti 2026/27: domanda per le 150 preferenze entro il 29 luglio. Guida completa per compilare l’istanza senza erroriMigliaia di aspiranti supplenti sono chiamati a compilare la domanda delle 150 preferenze entro le ore 14 del 29 luglio 2026. Una scelta apparentemente semplice può determinare ... aetnanet.org
Supplenze sostegno 2026/27, sì anche per chi non è specializzato ed è inserito in GPS solo posto comuneNel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro ... orizzontescuola.it