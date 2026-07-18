Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio supplenze anche per i docenti di ruolo Indicazioni
Entro il 29 luglio, i docenti di ruolo inclusi nelle GPS 202628 possono presentare domanda per le supplenze tramite la procedura dedicata. La richiesta riguarda anche gli insegnanti già assunti che vogliono essere considerati per incarichi temporanei nell'anno scolastico 202627. La procedura permette di indicare fino a 150 preferenze di sede. Le domande devono essere inviate seguendo le indicazioni fornite per poter essere prese in considerazione.
Anche i docenti di ruolo, già assunti, presenti nelle GPS 202628 possono presentare domanda tramite la procedura Informazione nomine supplenze per l'anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno
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