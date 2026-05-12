Scuole militari bandi per docenti anno scolastico 2026 27 | disponibili 7 cattedre tra Douhet Nunziatella e Teulié
È stato pubblicato l’Avviso n. 619 del 30 aprile 2026 riguardante i bandi di concorso per l’assegnazione di sette cattedre vacanti nelle scuole militari per l’anno scolastico 20262027. I posti sono disponibili presso le istituzioni di Douhet, Nunziatella e Teulié, con procedure di selezione aperte ai candidati interessati. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando.
Pubblicato l’Avviso n. 619 del 30 aprile 2026 relativo ai bandi di concorso per il conferimento di cattedre vacanti presso le scuole militari per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Scuole militari, bandi per docenti anno scolastico 202627: disponibili 7 cattedre tra Douhet, Nunziatella e Teulié.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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