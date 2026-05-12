Scuole militari bandi per docenti anno scolastico 2026 27 | disponibili 7 cattedre tra Douhet Nunziatella e Teulié

È stato pubblicato l’Avviso n. 619 del 30 aprile 2026 riguardante i bandi di concorso per l’assegnazione di sette cattedre vacanti nelle scuole militari per l’anno scolastico 20262027. I posti sono disponibili presso le istituzioni di Douhet, Nunziatella e Teulié, con procedure di selezione aperte ai candidati interessati. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando.

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