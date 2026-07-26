Edoardo Mortara ha ottenuto la pole position nella seconda gara di Tokyo, interrompendo una serie di sette pole consecutive di un team Porsche. Con questa qualificazione, il pilota ha conquistato i primi punti della giornata, segnando un cambio nella classifica delle qualifiche. La sessione si è conclusa con Mortara in prima posizione, davanti agli avversari. La gara sarà disputata con questa posizione di partenza, dopo le qualifiche ufficiali.

Edoardo Mortara si prende i primi punti della giornata nel secondo E-Prix di Tokyo e interrompe il dominio Porsche che aveva conquistato le ultime sette pole position. Sul circuito cittadino giapponese il pilota della Mahindra vince tutti i duelli battendo António Félix da Costa in finale e si regala tre punti preziosi in chiave mondiale., Nel Gruppo A è la Jaguar a lanciare il primo segnale. Da Costa firma il miglior tempo davanti al compagno di squadra Mitch Evans, a completare il quartetto dei qualificati sono Taylor Barnard e Norman Nato. Deludono invece le Andretti: Felipe Drugovich e Jake Dennis chiudono soltanto ottavo e nono, mancando l'accesso ai duelli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Super Mortara in qualifica, è sua la pole position di gara 2

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