Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position al Mugello nel settimo round del Mondiale MotoGP 2026. La qualifica è stata dominata da una tripletta di Aprilia, con il miglior tempo di Bezzecchi che ha preceduto gli altri piloti della casa. Tra i ducatisti, il più veloce è stato il pilota di riferimento del team, che ha sfiorato la prima posizione. Marquez si è classificato terzo tra i rappresentanti della casa italiana.

Marco Bezzecchi torna a ruggire dopo le difficoltà fronteggiate a Barcellona e si esalta davanti al pubblico del Mugello centrando una meravigliosa pole position per il Gran Premio d’Italia, settimo round del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota romagnolo dell’Aprilia firma dunque il miglior tempo in qualifica per la seconda volta in stagione (la prima risale al GP d’apertura in Thailandia) e archivia l’undicesima pole della carriera nella classe regina. Il Bez ha avuto il merito di frantumare il record della pista toscana, abbattendo la barriera dell’1:44 e fissando il nuovo limite in 1’43?921 (oltre due decimi meglio del precedente primato) grazie ad un time-attack da urlo in cui non ha neanche avuto il vantaggio di un riferimento e di una scia nel rettilineo dei box. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi in pole position al Mugello! Tripletta Aprilia in qualifica, Marquez primo dei ducatisti

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