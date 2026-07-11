Gp di Germania di MotoGp Marquez è super in qualifica | conquista la pole position

Marc Marquez ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp, con un tempo di 1’19”19.041 nelle qualifiche di sabato 11 luglio sul circuito del Sachsenring. Al secondo posto si è classificato Alex Marquez, fratello del pilota, mentre terzo è arrivato Fabio Di Giannantonio. La sessione di qualifiche si è conclusa con Marquez davanti a tutti, seguito dai suoi inseguitori.

Marc Marquez in pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota della Ducati ha firmato il miglior tempo in 1919?041 nelle qualifiche sul circuito del Sachsenring, seguito dal fratello della Gresini Alex e dalla VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta la KTM Tech 3 di Fernandez, quinta la Trackhouse di Ogura. Sesto Quartararo con la sua Yamaha, settimo Morbidelli con la VR46. Caduta per l’Aprilia di Marco Bezzecchi, scivolato in curva 7 nel corso del Q2, che partirà ottavo davanti al compagno di scuderia e leader del Mondialie Jorge Martin, mentre Bagnaia chiude con l’undicesimo tempo. MotoGp, la griglia di partenza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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