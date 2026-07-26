Un fenomeno atmosferico chiamato “Super El Niño” è previsto arrivare quest’anno, considerato il più intenso in 150 anni. Secondo un articolo, le condizioni climatiche suggeriscono che questa ondata potrebbe superare le intensità di eventi passati. La previsione indica un riscaldamento estremo delle acque oceaniche nell’Oceano Pacifico, con possibili effetti su clima e condizioni meteorologiche globali. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali impatti sui sistemi ambientali e socio-economici.

Un fenomeno atmosferico così estremo da meritarsi già un soprannome inquietante: “Super El Niño”. Secondo un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, il fenomeno climatico che si sta sviluppando nell’Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato negli ultimi 150 anni, con conseguenze potenzialmente pesantissime per il clima globale. Cos’è El Niño e perché preoccupa così tanto. El Niño non è un fenomeno nuovo, né direttamente causato dai cambiamenti climatici di origine antropica. Si tratta di una fase naturale del ciclo ENSO (El Niño-Southern Oscillation), un’oscillazione periodica che coinvolge le temperature superficiali del Pacifico tropicale e i venti atmosferici, e che in genere si manifesta ogni cinque anni circa. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Super El Niño in arrivo: sarà il più grande mai registrato in 150 anni

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Super El Niño 2026 How It Could Hit the US and UK Differently

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