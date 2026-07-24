Le temperature record di questa estate sono state le più alte degli ultimi 150 anni, causando danni significativi. Molti territori hanno sperimentato ondate di calore prolungate e intense, con picchi eccezionali. Si sono verificati incendi, siccità e altri fenomeni meteorologici estremi, che si stanno ripetendo con maggiore frequenza. Le condizioni climatiche estreme stanno mettendo sotto pressione le popolazioni e le risorse naturali.

Le temperature torride che stanno accompagnando questa estate continuano a mettere a dura prova milioni di persone. In molte aree del pianeta si registrano ondate di calore sempre più lunghe e intense, con picchi eccezionali, incendi, siccità e fenomeni meteorologici estremi che stanno diventando sempre più frequenti. Gli esperti avvertono da tempo che il cambiamento climatico sta aumentando la probabilità di eventi di questo tipo, rendendo il caldo una delle principali emergenze globali. Se il presente appare già preoccupante, gli scenari per i prossimi anni potrebbero esserlo ancora di più. Gli scienziati, infatti, stanno monitorando con attenzione l’evoluzione degli oceani, dove si sta sviluppando un fenomeno capace di influenzare il clima dell’intero pianeta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Temperature record e danni pesantissimi”. Super El Niño, il più grande caldo da 150 anni: scenario choc

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