Super El Niño in arrivo temperature record nel 2027 | ecco perché sarà il più forte degli ultimi 150 anni

Da ilmessaggero.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un super El Niño sta emergendo nell'Oceano Pacifico e si prevede che sarà il più forte degli ultimi 150 anni. Secondo uno studio pubblicato su una rivista scientifica di rilievo, le temperature oceaniche stanno aumentando rapidamente. Gli analisti hanno esaminato i dati storici delle temperature e hanno confermato che il fenomeno si sta intensificando, con possibili effetti sul clima globale nel 2027.

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Il fenomeno climatico El Niño, che si sta intensificando nell'Oceano Pacifico, è destinato a diventare il più intenso degli ultimi 150 anni. A confermarlo è Nature, una delle più rilevanti riviste scientifiche del mondo, che ha analizzato i diagrammi sulle temperature a partire dagli ultimi rilevamenti oceanici. Un 2027 ancora più caldo La nuova ondata in arriva di El Niño sommato al riscaldamento globale - causato dai cambiamenti climatici di origine antropica - saranno le principali responsabili di temperature sopra la media nel prossimo anno, causando eventi meteorologici estremi in molte parti del mondo. Secondo le proiezioni di una... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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