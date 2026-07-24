Un super El Niño sta emergendo nell'Oceano Pacifico e si prevede che sarà il più forte degli ultimi 150 anni. Secondo uno studio pubblicato su una rivista scientifica di rilievo, le temperature oceaniche stanno aumentando rapidamente. Gli analisti hanno esaminato i dati storici delle temperature e hanno confermato che il fenomeno si sta intensificando, con possibili effetti sul clima globale nel 2027.

Il fenomeno climatico El Niño, che si sta intensificando nell'Oceano Pacifico, è destinato a diventare il più intenso degli ultimi 150 anni. A confermarlo è Nature, una delle più rilevanti riviste scientifiche del mondo, che ha analizzato i diagrammi sulle temperature a partire dagli ultimi rilevamenti oceanici. Un 2027 ancora più caldo La nuova ondata in arriva di El Niño sommato al riscaldamento globale - causato dai cambiamenti climatici di origine antropica - saranno le principali responsabili di temperature sopra la media nel prossimo anno, causando eventi meteorologici estremi in molte parti del mondo. Secondo le proiezioni di una... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Super El Niño in arrivo, temperature record nel 2027: ecco perché sarà il più forte degli ultimi 150 anni

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Super El Niño Coming in 2026 - Here's What It Means for Hurricane Season

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