Super Diouf ribalta il Karlsruher nel recupero | l' Inter vince in rimonta 2-1
L’Inter ha sconfitto il Karlsruher 2-1 in un’amichevole estiva disputata in Germania. La squadra italiana ha subito un gol nel primo tempo, ma è riuscita a pareggiare e poi a vincere grazie a un gol nel recupero di Diouf. La partita si è conclusa con la rimonta dei nerazzurri, che hanno ottenuto la vittoria nel finale. È stata la prima uscita estiva per i campioni d’Italia in carica.
Si chiude con una vittoria per 2-1 sul Karlsruher il ritiro tedesco dell’Inter. I Campioni d’Italia in carica faticano nella loro prima amichevole estiva, ma riescono comunque ad avere la meglio della squadra di Zweite Bundesliga (seconda divisione calcistica in Germania) grazie a un super Diouf. Civeja timbra il vantaggio per i padroni di casa al 50’, ma il francese ribalta tutto a favore dei nerazzurri tra il 91’ e il 94’ al BBBank Wildpark., In attesa di riaccogliere in gruppo i giocatori che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo il Mondiale e di capire se l’acquisto di Romero dal Tottenham diverrà o meno realtà, Chivu schiera un undici iniziale formato da J. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Iddrissou con Pio, Diouf alla Dumfries e... Inter, le cinque novità che Chivu testerà con il KarlsruherDurante l’amichevole contro i dilettanti dell’Aasen, il portiere titolare ha giocato solo la prima metà.
Inter, rimonta e poi vacanza. Pio-Diouf, preso il Bologna. Chivu guarda già lontanoL'Inter ha concluso la stagione con un pareggio 3-3 in rimonta contro il Bologna, dopo essere stata in svantaggio.