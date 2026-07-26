Super Diouf ribalta il Karlsruher nel recupero | l' Inter vince in rimonta 2-1

Notizia in breve

L’Inter ha sconfitto il Karlsruher 2-1 in un’amichevole estiva disputata in Germania. La squadra italiana ha subito un gol nel primo tempo, ma è riuscita a pareggiare e poi a vincere grazie a un gol nel recupero di Diouf. La partita si è conclusa con la rimonta dei nerazzurri, che hanno ottenuto la vittoria nel finale. È stata la prima uscita estiva per i campioni d’Italia in carica.