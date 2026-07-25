Durante l’amichevole contro i dilettanti dell’Aasen, il portiere titolare ha giocato solo la prima metà. In campo, la squadra ha mostrato alcune novità come Iddrissou con Pio, Diouf alla Dumfries e altre tre variazioni che l’allenatore testerà contro il Karlsruher. La partita si è svolta senza gol e ha rappresentato il primo test ufficiale con il nuovo portiere.

Prima vera prova di Pepo da nuovo numero uno. Nell’amichevole dell’altro giorno con i dilettanti dell'Aasen ha giocato ma solo per metà gara (il secondo tempo), stavolta invece contro il Karlsruher lo spagnolo si avvia verso una partita con molti più minuti per ribadire il suo ruolo da primo, ottenuto grazie alla fiducia che la società gli ha riconosciuto dalla fine della passata stagione. In ritiro ha iniziato le prime prove nel nuovo ruolo, con più responsabilità ("Aspettavo tutto questo da due anni" ha detto), ha festeggiato il Mondiale della sua Spagna e si è preparato per una stagione diversa da tutte le altre vissute in nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Iddrissou con Pio, Diouf alla Dumfries e... Inter, le cinque novità che Chivu testerà con il Karlsruher

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