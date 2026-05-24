L'Inter ha concluso la stagione con un pareggio 3-3 in rimonta contro il Bologna, dopo essere stata in svantaggio. La partita si è conclusa con un pari che ha sancito la fine del campionato, lasciando i nerazzurri in una posizione di classifica stabile. Nel frattempo, il difensore Pio-Diouf è stato ufficialmente acquistato dal Bologna, mentre l’allenatore Chivu ha già iniziato a pianificare il futuro.

L’ultimo sorso di una stagione da incorniciare è uno champagne a fine festa: le bollicine sono quelle un po’ sgonfie di un tre a tre in rimonta, strappato con la forza dell’orgoglio da campioni d’Italia e su un campo che sapeva di maledizione. A Bologna l’Inter aveva lasciato due scudetti nella storia recente: ma ieri si era già apparecchiato il lusso di poter giocare questa partita in ciabatte. Figuriamoci dopo la meravigliosa punizione dello zero a uno firmata da Dimarco al 22’ (settimo gol in campionato, per celebrare il fresco premio di ’Mvp’ della Lega Serie A). Modalità pilota automatico inserita. Lì, però, aiutato anche da una difesa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, rimonta e poi vacanza. Pio-Diouf, preso il Bologna. Chivu guarda già lontano

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Inter, rimonta e poi vacanza. Pio-Diouf, preso il Bologna. Chivu guarda già lontanoFesta del gol, i nerazzurri si ritrovano dopo gli errori seguiti alla perla di Dimarco. Cristian ribalta la squadra coi giovani (debutta Cocchi) e il 4-3-3, ora il rinnovo . sport.quotidiano.net

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