Sulle note dell’organo la Pieve suona tedesco
Il Terre d’Arezzo Music Festival, arrivato alla 21ª edizione, prosegue fino al 27 agosto toccando diversi comuni della provincia aretina. La rassegna estiva, diretta artisticamente dal Maestro Andrea Trovato, si svolge con esibizioni che spaziano tra vari generi musicali. L’evento si conclude il 26 luglio con un concerto a tema tedesco, accompagnato dall’organo. La manifestazione coinvolge diverse località e propone un calendario ricco di appuntamenti musicali.
Arezzo, 26 luglio 2026 – Il Terre d’Arezzo Music Festival, rassegna estiva arrivata alla sua 21^ edizione, prosegue fino al 27 agosto toccando vari comuni della provincia aretina con la direzione artistica del Maestro Andrea Trovato. Il festival diffuso attraversa molti luoghi d’arte ad Arezzo e in tutta la provincia, riempiendoli di magnifica musica ed eventi culturali di altissimo profilo. Fra gli appuntamenti della rassegna parallela, l’Arezzo Organ Festival, la Pieve di Santa Maria, il più importante monumento romanico ad Arezzo, ospiterà diversi concerti di musica d’organo. Il prossimo evento sarà il Recital dell’organista tedesco Bjorn O. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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