Val Seriana incantata sulle note dell’organo per quattro serate

Notizia in breve

La Val Seriana ospita quattro serate dedicate alla musica organistica, riprendendo una tradizione estiva che ha riscosso successo nelle edizioni precedenti. La rassegna si svolge in un luogo tradizionalmente associato all’organo, attirando appassionati e curiosi. Le serate prevedono esibizioni di musicisti che suonano strumenti storici e moderni, offrendo un programma vario e articolato. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, confermando la vocazione musicale del territorio.