Val Seriana incantata sulle note dell’organo per quattro serate
La Val Seriana ospita quattro serate dedicate alla musica organistica, riprendendo una tradizione estiva che ha riscosso successo nelle edizioni precedenti. La rassegna si svolge in un luogo tradizionalmente associato all’organo, attirando appassionati e curiosi. Le serate prevedono esibizioni di musicisti che suonano strumenti storici e moderni, offrendo un programma vario e articolato. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, confermando la vocazione musicale del territorio.
Anche quest’estate, nel terreno d’elezione per l’ organo, ritorna, dopo il successo delle prime due edizioni, la Rassegna organistica su organi storici dell’ Alta Valle Seriana, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Clusone da sabato 11 luglio a domenica 2 agosto 2026, quattro concerti d’organo accompagneranno il pubblico alla scoperta di altrettanti strumenti storici custoditi nelle chiese della valle, autentici tesori dell’arte organaria bergamasca. In provincia di Bergamo si contano circa 600 strumenti antichi, distribuiti tra le 1500 chiese delle 390 parrocchie, molti dei quali di notevole pregio storico-artistico. Qui, a... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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