A Terno d’Isola viaggio nella musica del Novecento sulle note dell’organo Serassi-Foglia

A Terno d’Isola si tiene un concerto dedicato alla musica del Novecento, con l’esecuzione su un organo Serassi-Foglia. L’evento si propone come un’opportunità per ascoltare un repertorio specifico su uno strumento storico, offrendo un’esperienza che si distingue per la sua originalità. Il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un’interpretazione del ventesimo secolo musicale, con un’attenzione particolare alle sonorità di questo organo.

A Terno d’Isola viene proposto un concerto unico. L’utilizzo di questo aggettivo non è eccessivo, perché il pubblico potrà vivere un’esperienza d’ascolto insolita e molto originale, per tanti versi irripetibile. L’appuntamento è martedì 12 maggio alle 20.45 alla Chiesa Prepositurale dedicata a San Vittore martire: l’organista e jazzista Roberto Olzer emozionerà il pubblico dando vita a una carrellata nell’universo della canzone del Novecento attraverso il suono del sontuoso organo Serassi 1854 Giovanni Foglia 1906. Nel corso dell’esibizione spazierà tra vari generi musicali, conducendo in un affascinante viaggio tra il pop, il rock, la canzone d’autore, brani di musical e colonne sonore di celebri film.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bicentenario dell’organo Serassi: a Feletto un viaggio tra i maestriIl Comune di Feletto festeggia i duecento anni dell’organo Serassi con un concerto speciale che si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, presso...

A Terno d’Isola concerto di canzoni all’organo con Roberto OlzerL’amministrazione comunale di Terno d’Isola, in collaborazione con la Parrocchia e in concomitanza con le annuali feste patronali del paese, propone...

Argomenti più discussi: A Terno d’Isola concerto di canzoni all’organo con Roberto Olzer; Primo libro di canzoni per sognare: Roberto Olzer in concerto a Terno d’Isola; ‘Primo Libro di Canzoni per sognare’, un concerto di canzoni all’organo con Roberto Olzer.

Jesus Christ Superstar in versione jazz all’organo Serassi / Foglia di Terno d’IsolaTerno d’Isola. Dopo lo straordinario successo ottenuto soltanto qualche giorno fa in una affollata Chiesa vecchia di Almè, con standing ovation finale e concessione di un creativo bis fuoriprogramma ... bergamonews.it