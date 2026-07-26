Il caso riguarda l’ipotesi di nomina di Pirlo come commissario tecnico e le implicazioni legali legate alla pubblicità di un bookmaker russo. La norma federale vieta ai tesserati di collaborare con enti coinvolti nel gioco d’azzardo, ma un precedente riguarda l’allenatore che ha lavorato con la Nazionale prima dell’entrata in vigore di tali regole. La questione si complica con il coinvolgimento di figli di figure storiche del calcio italiano.

Non basta la bufera politica per il ruolo di testimonial del bookmaker russo Fonbet, che Andrea Pirlo dovrebbe lasciare in caso di nomina a commissario tecnico della Nazionale. Attorno al nuovo corso immaginato da Paolo Maldini e Leonardo si è aperto un secondo fronte di polemica: quello relativo ai rispettivi figli di Maldini e Pirlo, entrambi impegnati nel mondo dei procuratori dei calciatori. Un caso che ha riportato alla memoria il precedente di Marcello Lippi, che dieci anni fa preferì rinunciare all’incarico di direttore tecnico federale proprio per evitare un conflitto di interessi legato all’attività da procuratore del figlio Davide.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Su Pirlo e Maldini scoppia anche il caso dei figli: cosa dice la norma federale e perché il precedente Lippi è diverso

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