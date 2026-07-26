Andrea Pirlo, candidato a nuovo commissario tecnico della nazionale, è stato coinvolto in una polemica politica dopo essere stato nominato ambasciatore globale di un'agenzia di scommesse russa. La sua nomina ha suscitato critiche, differenziandosi dal caso di Lippi nel 2016, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle differenze. La questione ha attirato l'attenzione pubblica e ha generato discussioni sul ruolo di figure sportive in ambiti commerciali.

Non c'è pace per il nuovo ct in pectore della Nazionale, Andrea Pirlo, finito ieri in una bufera politica per il suo ruolo di global ambassador per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Nel corso della giornata è nata pure una polemica su un possibile conflitto di interessi che coinvolgesse lui, il dt federale Paolo Maldini e i rispettivi figli. Riportando la memoria indietro di 10 anni, quando Marcello Lippi fu costretto a rinunciare al ruolo di direttore tecnico azzurro (con Ventura ct) a causa della professione di agente ricoperta dal figlio Davide. Ecco come stanno le cose. Nicolò Pirlo, classe 2003, figlio dell'ex... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo, Maldini e i figli procuratori: perché è un caso diverso da quello di Lippi nel 2016

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