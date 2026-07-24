Guardiola ha annunciato alla Federcalcio di non voler più candidarsi come allenatore della Nazionale italiana. La decisione è stata comunicata nella notte tra giovedì e venerdì. Ora, le figure di Malagò, Maldini e Leonardo stanno considerando l’ipotesi di proporre Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico.

Il sogno Guardiola per la panchina della Nazionale italiana è ufficialmente tramontato. Il tecnico catalano ha comunicato alla Federcalcio, a quanto si apprende nella notte tra giovedì e venerdì, la propria decisione di non accettare il ruolo di commissario tecnico azzurro. Una risposta attesa con ansia da giorni, arrivata al termine di una trattativa che sembrava avere margini concreti, e che ora costringe Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo a virare rapidamente su altri profili. Il “no” di Guardiola: le motivazioni. Secondo quanto ricostruito, la scelta di Guardiola non sarebbe legata a questioni economiche. L’allenatore, pur onorato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Guardiola dice no alla Nazionale: il sogno è finito, ora Malagò, Maldini e Leonardo virano su Pirlo

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