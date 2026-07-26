La polizia thailandese ha multato e richiesto scuse pubbliche a un gruppo di studenti italiani in viaggio a Bangkok. Gli studenti sono stati coinvolti in un video che ha circolato online, attirando l’attenzione delle autorità locali. La sanzione e le scuse sono state imposte per il contenuto del video, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche. La vicenda si è conclusa con queste misure ufficiali.

La vicenda degli studenti italiani a Bangkok si è chiusa con una sanzione e delle scuse pubbliche. Un gruppo di ragazzi in viaggio d'istruzione è finito al centro di un video diventato virale in Thailandia. Fermati dalla polizia, i giovani sono comparsi uno alla volta davanti alle telecamere per chiedere perdono, in inglese, all'intera popolazione thailandese. Le autorità hanno anche applicato una multa per il comportamento tenuto a bordo del treno.Studenti italiani, cosa è successo sul metròIl caso è nato su un convoglio della BTS Skytrain, la metropolitana sopraelevata di Bangkok. Il gruppo di studenti italiani, in gita scolastica, parlava a voce alta e disturbava gli altri passeggeri. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Studenti italiani a Bangkok: la polizia thailandese impone scuse e sanzione

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