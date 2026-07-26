Quello che abbiamo fatto sul Bts è stato sbagliato | il video di scuse degli studenti italiani diffuso dall’ambasciata dopo gli insulti a Bangkok

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli studenti italiani coinvolti in un episodio a Bangkok hanno pubblicato un video di scuse dopo aver disturbato e insultato una passeggera sulla metropolitana locale Bts Skyline. L’ambasciata ha diffuso il messaggio di scuse, e i giovani sono stati convocati in commissariato. Nel video, uno di loro riconosce che quanto fatto è stato sbagliato. L’incidente ha portato alla conclusione ufficiale con una dichiarazione pubblica e l’intervento delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caso degli studenti italiani in viaggio-studio a Bangkok, protagonisti di un video in cui disturbavano e insultavano una passeggera sulla metropolitana locale Bts Skyline, si è chiuso formalmente con le scuse pubbliche e un passaggio in commissariato. Dopo l’indignazione esplosa sui social asiatici per le risposte irriverenti dei giovani (“ Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese” ), l’incidente ha richiesto l’intervento diplomatico e la presa di posizione degli organizzatori del tour. A seguito delle aspre polemiche social, è stato diffuso un filmato riparatorio che ritrae quattro membri del gruppo, tra cui l’autore materiale delle frasi incriminate diventate virali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

quello che abbiamo fatto sul bts 232 stato sbagliato il video di scuse degli studenti italiani diffuso dall8217ambasciata dopo gli insulti a bangkok
© Ilfattoquotidiano.it - “Quello che abbiamo fatto sul Bts è stato sbagliato”: il video di scuse degli studenti italiani diffuso dall’ambasciata dopo gli insulti a Bangkok
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[MULTI SUB] BTS JIMIN WEVERSE LIVE JUST FINISHED THE GYM22.7.2026 LIVE Today

Video [MULTI SUB] BTS JIMIN WEVERSE LIVE JUST FINISHED THE GYM22.7.2026 LIVE Today

Notizie e thread social correlati

Gesti e insulti di studenti italiani sulla metro a Bangkok, il video diventa virale: le scuse della nostra ambasciataUn video che mostra alcuni studenti italiani sulla metropolitana di Bangkok mentre urlano e disturbano altri passeggeri ha circolato ampiamente sui...

Bangkok, gli studenti italiani del video virale sul treno obbligati dalla polizia a scusarsi davanti alle telecamere. Multa da 27 euro per caos e insultiIn Thailandia, alcuni studenti italiani coinvolti in un video virale sono stati fermati dalla polizia.

Argomenti più discussi: La figuraccia degli studenti italiani a Bangkok, video virale diventa un caso e ambasciata si scusa; Caos in metro a Bangkok: studenti italiani e le scuse dell’ambasciata; L Ambasciata d Italia a Bangkok si scusa per il video degli studenti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web