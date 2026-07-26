Gli studenti italiani coinvolti in un episodio a Bangkok hanno pubblicato un video di scuse dopo aver disturbato e insultato una passeggera sulla metropolitana locale Bts Skyline. L’ambasciata ha diffuso il messaggio di scuse, e i giovani sono stati convocati in commissariato. Nel video, uno di loro riconosce che quanto fatto è stato sbagliato. L’incidente ha portato alla conclusione ufficiale con una dichiarazione pubblica e l’intervento delle autorità locali.

Il caso degli studenti italiani in viaggio-studio a Bangkok, protagonisti di un video in cui disturbavano e insultavano una passeggera sulla metropolitana locale Bts Skyline, si è chiuso formalmente con le scuse pubbliche e un passaggio in commissariato. Dopo l’indignazione esplosa sui social asiatici per le risposte irriverenti dei giovani (“ Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese” ), l’incidente ha richiesto l’intervento diplomatico e la presa di posizione degli organizzatori del tour. A seguito delle aspre polemiche social, è stato diffuso un filmato riparatorio che ritrae quattro membri del gruppo, tra cui l’autore materiale delle frasi incriminate diventate virali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quello che abbiamo fatto sul Bts è stato sbagliato”: il video di scuse degli studenti italiani diffuso dall’ambasciata dopo gli insulti a Bangkok

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Argomenti più discussi: La figuraccia degli studenti italiani a Bangkok, video virale diventa un caso e ambasciata si scusa; Caos in metro a Bangkok: studenti italiani e le scuse dell’ambasciata; L Ambasciata d Italia a Bangkok si scusa per il video degli studenti.

Traduzione: Dal clip diventato virale sull’app nera, siamo noi i proprietari del post e desideriamo raccontare l’episodio che abbiamo appena vissuto, poiché ci è risultato davvero intollerabile. Verso le diciannove circa, eravamo seduti sulla BTS della linea Silo x.com

260716 Weverse Magazine: BTS: Stiamo parlando di 13 anni di storia che noi sette e l'ARMY abbiamo costruito insieme reddit