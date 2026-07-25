Un video che mostra alcuni studenti italiani sulla metropolitana di Bangkok mentre urlano e disturbano altri passeggeri ha circolato ampiamente sui social. Nel filmato si vedono giovani che gridano e lanciano insulti, attirando l’attenzione degli altri presenti. L’ambasciata italiana ha rilasciato delle scuse ufficiali, condannando comportamenti inappropriati e sottolineando la condotta corretta da tenere all’estero. Il video ha generato numerosi commenti online, con molti utenti che hanno criticato il comportamento dei giovani.

È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti italiani a bordo della metropolitana di Bangkok, in Thailandia, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. A una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali, linguaggio offensivo e gesti osceni. Lo scontro sarebbe continuato anche dopo che i ragazzi sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini e gesti offensivi. Le scuse dell'ambasciata Il filmato e la vicenda, ripresi poi dai quotidiani locali, hanno provocato l'indignazione dei cittadini, che a migliaia hanno sommerso di commenti negativi i profili dell'ambasciata italiana di Bangkok chiedendo l'apertura di un'indagine su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Gesti e insulti di studenti italiani sulla metro a Bangkok, il video diventa virale: le scuse della nostra ambasciata

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