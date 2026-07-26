Una studentessa è stata aggredita a Bari. Il sindaco ha detto che la paura non deve prevalere e che si devono aumentare i controlli. Ha aggiunto che i luoghi pubblici devono essere vissuti e non evitati. Ha precisato che la sicurezza non riguarda solo il presenza di forze dell’ordine, ma anche la possibilità di vivere la città senza timori. La discussione si concentra sulla necessità di bilanciare controlli e libertà di frequentare gli spazi pubblici.

«Non dobbiamo costruire una mappa della paura, potenziando i controlli in alcune zone, ma una mappa della presenza. La sicurezza non è solo ordine pubblico, serve anche una città che non si ritiri. Bari non è dominata dalla paura». A parlare è il sindaco Vito Leccese dopo l’aggressione alla studentessa 26enne nel parco Rossani. Sindaco Leccese, ha avuto modo di risentire la ragazza? «L’ho incontrata venerdì pomeriggio, insieme all’assessora Carla Palone, a casa sua, con la sua famiglia. Siamo andati lì senza voler aggiungere parole a quelle che già erano state dette, volevamo semplicemente starle vicino. Giuditta adesso deve pensare a curarsi, a stare bene. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Studentessa aggredita a Bari, il sindaco: «La paura non deve vincere. Più controlli, ma i luoghi vanno vissuti»

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