Studentessa aggredita in un parco a Bari | presa a calci al volto denuncia fratture e violenze

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una studentessa di 26 anni è stata aggredita nel Parco Rossani di Bari, dove è stata circondata, presa a calci al volto e scaraventata a terra. La vittima riferisce di aver subito fratture e violenze ripetute. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure del caso. Nessun dettaglio su eventuali motivazioni o altri coinvolti.

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Una studentessa universitaria di 26 anni denuncia di essere stata brutalmente aggredita nel Parco Rossani di Bari, dove sarebbe stata accerchiata, scaraventata a terra e colpita ripetutamente al volto. La giovane ha riportato fratture al viso e al naso, oltre a traumi nella zona degli occhi. Dopo l’aggressione è riuscita a chiamare autonomamente il Pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove è stata medicata. Sulla vicenda indaga la Polizia locale, che avrebbe già individuato i presunti responsabili. Secondo il racconto della vittima, l’episodio sarebbe avvenuto davanti ai bagni pubblici del parco, probabilmente al termine di una discussione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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