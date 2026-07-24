Una studentessa di 26 anni è stata aggredita nel Parco Rossani di Bari, dove è stata circondata, presa a calci al volto e scaraventata a terra. La vittima riferisce di aver subito fratture e violenze ripetute. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure del caso. Nessun dettaglio su eventuali motivazioni o altri coinvolti.

Una studentessa universitaria di 26 anni denuncia di essere stata brutalmente aggredita nel Parco Rossani di Bari, dove sarebbe stata accerchiata, scaraventata a terra e colpita ripetutamente al volto. La giovane ha riportato fratture al viso e al naso, oltre a traumi nella zona degli occhi. Dopo l’aggressione è riuscita a chiamare autonomamente il Pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove è stata medicata. Sulla vicenda indaga la Polizia locale, che avrebbe già individuato i presunti responsabili. Secondo il racconto della vittima, l’episodio sarebbe avvenuto davanti ai bagni pubblici del parco, probabilmente al termine di una discussione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Thesocialpost.it - Studentessa aggredita in un parco a Bari: presa a calci al volto, denuncia fratture e violenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, ragazza presa a calci al Parco Rossani: «La gente guardava e non faceva nulla. Ho chiamato da sola i soccorsi»Una ragazza è stata aggredita nel parco Rossani, dove due adulti l’hanno accerchiata mentre cercava il bagno pubblico.

Bari, branco in azione al Parco Rossani: aggredita e picchiata, una 20enne finisce in ospedaleUna ragazza di 20 anni è stata aggredita e picchiata ieri sera nel Parco Rossani di Bari.

Temi più discussi: Professoressa aggredita dalla madre di una studentessa: trascinata per i capelli, 80 giorni di prognosi; Docente aggredita dalla madre di un’alunna: trascinata per i capelli in corridoio; Chivasso, docente aggredita a scuola: indagini dopo la denuncia all’istituto Ubertini; Aggressione in una scuola: docente insultata e trascinata per i capelli dalla madre di un’alunna. Lei ha 80 giorni di prognosi.

Bari, studentessa universitaria picchiata in un parco: fratture al visoUna ragazza di 26 anni ha denunciato di essere stata accerchiata, gettata a terra e picchiata brutalmente ieri nel Parco 'Rossani' di Bari davanti ai bagni pubblici, riportando traumi al volto, in ... adnkronos.com

Studentessa universitaria aggredita a Bari, due minorenni individuati dalla poliziaA Bari una studentessa universitaria è stata picchiata in un parco con conseguenti fratture al viso. La polizia locale ha individuato due minorenni come presunti responsabili dell'aggressione. emmepress.com