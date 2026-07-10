Nella serata di giovedì 9 luglio, nei giardini pubblici di Arrone, una bambina di circa 4 anni è stata attaccata da un animale selvatico. Il sindaco ha riferito che si trattava di un lupo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno soccorso la bambina. La piccola è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non ci sono altre persone coinvolte nell'incidente.

Arrone (Terni), 10 luglio 2026 – Momenti di paura nella serata di giovedì 9 luglio ai giardini pubblici ad Arrone, in provincia di Terni. Una bambina di circa 4 anni è stata aggredita da un canide (“ un lupo ”, ha dichiarato il sindaco Fabio Di Gioia). La piccola si trovava insieme ai genitori e ad altri testimoni che appena si sono accorti della situazione hanno messo in fuga l’animale e chiamato i soccorsi. La bimba, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’, non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. “Sta bene”, ha dichiarato ancora il primo cittadino. https:www.lanazione.itpisacronacaveleni-alla-cena-in-bianco-rimosse-16-auto-in-sosta-il-sindaco-contro-i-vigili-irle45o5 Cosa è successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba aggredita da un animale, grande paura ai giardini. Il sindaco: “È stato un lupo”

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