Bimba aggredita da un animale grande paura ai giardini Il sindaco | È stato un lupo

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di giovedì 9 luglio, nei giardini pubblici di Arrone, una bambina di circa 4 anni è stata attaccata da un animale selvatico. Il sindaco ha riferito che si trattava di un lupo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno soccorso la bambina. La piccola è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non ci sono altre persone coinvolte nell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrone (Terni), 10 luglio 2026 – Momenti di paura nella serata di giovedì 9 luglio ai giardini pubblici ad Arrone, in provincia di Terni. Una bambina di circa 4 anni è stata aggredita da un canide (“ un lupo ”, ha dichiarato il sindaco Fabio Di Gioia). La piccola si trovava insieme ai genitori e ad altri testimoni che appena si sono accorti della situazione hanno messo in fuga l’animale e chiamato i soccorsi. La bimba, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’, non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. “Sta bene”, ha dichiarato ancora il primo cittadino.  https:www.lanazione.itpisacronacaveleni-alla-cena-in-bianco-rimosse-16-auto-in-sosta-il-sindaco-contro-i-vigili-irle45o5 Cosa è successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bimba aggredita da un animale grande paura ai giardini il sindaco 200 stato un lupo
© Lanazione.it - Bimba aggredita da un animale, grande paura ai giardini. Il sindaco: “È stato un lupo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il lupo bussa alla porta di casa. Paura per gli animali domestici: appello del sindaco alla Regione

Avvistato un lupo in tangenziale Sud: è caccia all'animaleNelle ultime ore, un animale selvatico è stato avvistato sulla tangenziale Sud di Brescia, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine.

Temi più discussi: Bambina aggredita da un lupo ad Arrone -; Bimba aggredita da un animale, grande paura ai giardini. Il sindaco: È stato un lupo; Arrone: bimba di 4 anni aggredita ai giardini. Il sindaco: È stato un lupo. E l’ho incontrato; Bimba morsa da un pipistrello: immediate le cure.

bimba aggredita da unBimba aggredita da un animale, grande paura ai giardini. Il sindaco: È stato un lupoArrone, la piccola era ai giardini pubblici con i genitori. Portata al pronto soccorso, il primo cittadino Fabio Di Gioia: Sta bene, resta solo un fortissimo spavento. Avviate le ricerche ... lanazione.it

bimba aggredita da unBambina aggredita da un lupo ad ArroneUna bambina è stata attaccata da un animale nella serata di giovedì ad Arrone. Secondo quanto appreso, la piccola si trovava con i familiari nell’area degli impianti sportivi, quando le si è avvicinat ... umbria24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web