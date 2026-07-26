Strisce blu a Fiumicino caos e polemiche | Pos attivo dalla prossima settimana

Nel primo giorno di attivazione delle strisce blu a Fiumicino, molti utenti hanno trovato parcometri che non permettevano ancora il pagamento con carte elettroniche. La sosta tariffata, prevista da questa settimana, ha già generato caos e polemiche, con problemi operativi che hanno coinvolto i cittadini. L’attivazione del nuovo sistema di parcheggio ha incontrato difficoltà pratiche e critiche politiche, creando disagi tra chi cerca di usufruire delle nuove aree di sosta a pagamento.

Fiumicino, 26 luglio 2026 – La sosta tariffata a Fiumicino parte tra difficoltà operative e polemiche politiche. Nel primo giorno di attivazione delle strisce blu, diversi utenti si sono trovati davanti a parcometri che non consentivano ancora il pagamento tramite carte elettroniche. Una modalità che, secondo quanto comunicato dal Comune, entrerà ufficialmente in funzione soltanto nel corso della prossima settimana. Fino all’attivazione del servizio Pos, la sosta può essere pagata utilizzando monete oppure attraverso le applicazioni per smartphone dedicate alla mobilità urbana. Le stesse modalità resteranno disponibili anche successivamente. Una partenza che ha però alimentato proteste e accuse da parte dell’opposizione, mentre l’Amministrazione comunale respinge la ricostruzione relativa alle presunte multe elevate agli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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