Strisce blu riattivati i parcometri | metà dei Pos al momento è fuori uso

Da ilpiacenza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina, sono stati riattivati i 122 parcometri presenti sul territorio comunale dedicati alla sosta a pagamento. La riaccensione riguarda anche i Pos collegati ai parchimetri, che attualmente risultano funzionanti solo in parte, poiché circa la metà dei dispositivi non sono ancora attivi. La ripresa delle operazioni di pagamento si è resa necessaria dopo un periodo di inattività dei sistemi, che ha coinvolto sia i parchimetri che i terminali di pagamento elettronici.

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Dalla mattina del 20 maggio sono stati riattivati i 122 parcometri sul territorio comunale per il pagamento della sosta nei parcheggi a pagamento. Il Comune di Piacenza ha avviato da venerdì 15 maggio la fase operativa di ritorno alla gestione pubblica del servizio. Il passaggio di consegne e i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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