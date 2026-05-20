Strisce blu riattivati i parcometri | metà dei Pos al momento è fuori uso

Da questa mattina, sono stati riattivati i 122 parcometri presenti sul territorio comunale dedicati alla sosta a pagamento. La riaccensione riguarda anche i Pos collegati ai parchimetri, che attualmente risultano funzionanti solo in parte, poiché circa la metà dei dispositivi non sono ancora attivi. La ripresa delle operazioni di pagamento si è resa necessaria dopo un periodo di inattività dei sistemi, che ha coinvolto sia i parchimetri che i terminali di pagamento elettronici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dalla mattina del 20 maggio sono stati riattivati i 122 parcometri sul territorio comunale per il pagamento della sosta nei parcheggi a pagamento. Il Comune di Piacenza ha avviato da venerdì 15 maggio la fase operativa di ritorno alla gestione pubblica del servizio. Il passaggio di consegne e i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strisce blu, riattivati i parcometri dopo il passaggio di consegne Gps-ComuneDalla mattina del 20 maggio sono stati riattivati i 122 parcometri sul territorio comunale per il pagamento della sosta nei parcheggi a pagamento. Strisce blu gratuite fino al 19 maggio per consentire la riprogrammazione dei parcometriÈ in corso da questa mattina, venerdì 15 maggio, la riconsegna al Comune di Piacenza del cantiere e degli impianti di sosta da parte della società... Le strisce blu da oggi tornano a pagamento, il Comune verifica lo stato dei parcometriDopo quattro giorni di transizione (cinque se si considera anche la domenica, ma nei festivi il parcheggio non si paga) tornano in funzione i parcometri a ... piacenzasera.it Strisce blu gratuite fino al 19 maggio per consentire la riprogrammazione dei parcometriÈ in corso da questa mattina, venerdì 15 maggio, la riconsegna al Comune di Piacenza del cantiere e degli impianti di sosta da parte della società Piacenza Parcheggi, segnando l’avvio della fase opera ... ilpiacenza.it