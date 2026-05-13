Fiumicino arrivano le strisce blu | avviato l’iter per la sosta a pagamento

A Fiumicino, è stato avviato l’iter per l’introduzione delle strisce blu e la sosta a pagamento. L’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio delle procedure ufficiali, segnando un cambiamento nella regolamentazione della sosta nel territorio. La novità riguarda le aree centrali e altre zone della città, con l’obiettivo di gestire meglio il traffico e ottimizzare l’uso degli spazi disponibili.

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