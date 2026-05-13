Fiumicino arrivano le strisce blu | avviato l’iter per la sosta a pagamento
A Fiumicino, è stato avviato l’iter per l’introduzione delle strisce blu e la sosta a pagamento. L’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio delle procedure ufficiali, segnando un cambiamento nella regolamentazione della sosta nel territorio. La novità riguarda le aree centrali e altre zone della città, con l’obiettivo di gestire meglio il traffico e ottimizzare l’uso degli spazi disponibili.
Fiumicino, 13 maggio 2026 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino imprime una svolta decisiva alla gestione della mobilità cittadina. Con un apposito atto di indirizzo, la Giunta ha ufficialmente avviato l’iter per l’istituzione del nuovo servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale. “In un’ottica di massima trasparenza e beneficio collettivo, l’Amministrazione ha scelto di prediligere la gestione tramite la Servizi Civici S.p.A., la propria società partecipata interamente pubblica, con una precisa finalità: ogni risorsa derivante dalla sosta sarà reinvestita integralmente in interventi per il miglioramento della viabilità e della qualità della vita nella nostra Città “, fa sapere il Comune.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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