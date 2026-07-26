Storie di larper in Italia Francesco | Ho camminato sei ore vestito da ramingo mi sono rigenerato

In Italia, il LARP (Live Action Role-Playing) sta crescendo con eventi che coinvolgono centinaia di partecipanti. Le sessioni durano anche diverse ore, con giocatori vestiti con costumi artigianali, impegnati in battaglie, intrighi politici e improvvisazioni. Un partecipante ha raccontato di aver camminato sei ore vestito da ramingo, trovando in questa esperienza una forma di rigenerazione. Il fenomeno si sviluppa come un gioco di ruolo dal vivo sempre più popolare nel paese.

Battaglie con centinaia di partecipanti, costumi artigianali, intrighi politici e improvvisazione: viaggio nel mondo del LARP (Live Action Role-Playing), il gioco di ruolo dal vivo che cresce anche in Italia. Francesco Anderini: "Senza accorgermene, ho fatto sei ore di trekking in costume con arco e frecce, superando cascate, ruscelli, dirupi, foreste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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