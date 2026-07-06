Michele Rosiello | Mi sono fatto da solo soffro i raccomandati La rivalità con Francesco Arca? Ci abbiamo riso su

L’attore napoletano ha dichiarato di aver costruito la propria carriera senza ricorrere a raccomandazioni, affermando di soffrire le situazioni in cui si privilegiano conoscenze o simpatie. Ha anche riferito di aver riso della rivalità con un collega, definendola una semplice situazione tra amici. La sua esperienza professionale si basa su un percorso autodidatta, senza menzionare passaggi o favori.

Intervista a Michele Rosiello, su Prime Video con Ancora più sexy. L'attore napoletano racconta la sua storia. Una carriera di successo iniziata senza scorciatoie: "A volte vengo a sapere di persone piazzate per una conoscenza o per simpatia. Al di là delle raccomandazioni, vorrei giocassimo ad armi pari". È sposato con l'attrice Denise Capezza: "Non do per scontato il nostro amore, lo coltivo ogni giorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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